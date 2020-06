Étude

Le câlin préféré des bébés? Assez serré, mais pas trop

À l’aide de capteurs, des scientifiques japonais ont cherché la recette du câlin parfait pour les nourrissons. Pas de surprise: les petits préfèrent que papa ou maman s’y collent.

Succès et détente pour les parents

En étudiant le rythme cardiaque de l’enfant et la pression dans les mains des adultes via des capteurs, les chercheurs ont pu comparer les réactions des bébés lorsqu’ils étaient simplement tenus, lors d’un câlin avec une pression moyenne ou lorsqu’ils étaient serrés fort. Selon les résultats de l’étude, publiés dans la revue scientifique «Cell», les bébés étaient plus apaisés par un câlin à pression moyenne qu’en étant simplement tenus, alors que l’effet apaisant diminuait durant un câlin «serré». Durant l’expérience, les câlins duraient vingt secondes maximum, les scientifiques ayant estimé qu’il était «quasi impossible d’éviter les sautes d’humeur d’un enfant durant un câlin d’une minute ou plus».