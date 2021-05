Maroc/Espagne : Le calme revient à Ceuta, fortes tensions diplomatiques

Le flot de migrants s’est tari à la frontière entre l’Espagne et le Maroc mais les deux pays continuent à s’invectiver.

La zone frontalière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Ceuta a retrouvé son calme jeudi, après un déferlement sans précédent de Marocains candidats à l’exil, mais les tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid restent fortes.

L’Espagne a encore haussé le ton jeudi en accusant le Maroc d'«agression» et de «chantage», tandis que son partenaire traditionnel dans la lutte contre la migration illégale dénonçait «double langage» et «intimidations».

Après une nuit agitée, les rues de la ville marocaine de Fnideq, où avaient afflué un grand nombre de jeunes en quête d’un avenir meilleur, se sont vidées. Et plus aucun candidat à l’exil ne tentait d’approcher la plage de Ceuta.

Grand nombre de mineurs

Des sources policières ont confirmé que «l’Espagne et le Maroc avaient conclu un accord pour officialiser ce qu’il se passe déjà en pratique», avec l’organisation de retours par groupe pour les adultes entrés à Ceuta.

«Aucun avenir»

Mais depuis mercredi, même les plus téméraires ont été bloqués par les forces marocaines, refoulés par les gardes espagnols ou dissuadés par les tirs de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. «Un jour ou l’autre, je retenterai ma chance et j’y arriverai», assure Hassan, 17 ans.