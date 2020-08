États-Unis

Le calme revient à Portland, les manifestations continuent

Depuis le retrait des troupes fédérales, un calme relatif est revenu dans la zone qui a récemment été le théâtre d’affrontements à Portland.

La zone qui a récemment été le théâtre d’affrontements, le quartier qui entoure le tribunal fédéral de Portland, a été généralement calme samedi et dimanche. Mais des heurts ont eu lieu ailleurs à Portland entre des policiers et une foule qui leur lançait des bouteilles. Après des jours d’une colère renforcée par le déploiement de troupes fédérales par le président Donald Trump, l’odeur du gaz lacrymogène persiste dans certains quartiers.

Revenir sur les demandes initiales

«C’est une révolution»

«Nous ne disons pas au revoir», a ainsi déclaré à l’AFP Alicia, 46 ans. «C’est un mouvement qui ne se terminera pas. Personne ne s’en va. C’est une révolution». Après le récent accord avec le gouvernement, les forces de sécurité de la ville, de l’État d’Oregon et du gouvernement fédéral étaient largement absentes de la zone centrale de Portland. Les manifestations qui y ont eu lieu ces jours-ci se sont déroulées pacifiquement pour l’essentiel, avec des slogans scandés et des chants.

Mais des affrontements entre manifestants et policiers ont eu lieu dans la partie est de la ville, selon des médias locaux. Après que des participants ont commencé à lancer des bouteilles sur les policiers et à les viser avec des lasers, la police a déclaré le rassemblement illégal. Elle a ordonné aux manifestants de se disperser, puis elle a chargé plusieurs fois, selon les médias, qui ne font pas état de blessés.

Que faudrait-il pour éteindre pour de bon la colère qui règne dans cette ville très marquée à gauche et mettre fin aux manifestations? Sierra Boyne a énuméré plusieurs objectifs: la suppression du financement de la police, davantage d’aides pour les personnes les plus pauvres, et la démission du maire de Portland Ted Wheeler, responsable selon elle d’une réaction «brutale» de la police. Mais Alicia, elle, veut beaucoup plus: la révocation de la Constitution des États-Unis.