Berne : Le cambrioleur oublie son portable, la police l’identifie sans peine

Le cambrioleur a utilisé la lampe de poche de son téléphone portable. Il l’a posé sur un carton et l’a oublié dans sa fuite.

Un habitant d’un immeuble bernois s’est fait réveiller jeudi dernier, à 4h du matin, par des bruits provenant du hall d’entrée. Ce témoin raconte à «20 Minuten» être allé voir ce qui se tramait dans les couloirs et être tombé sur un inconnu qui farfouillait dans des paquets livrés dans l’entrée de la maison. L’intrus a prétendu être l’ami d’une voisine et vouloir lui apporter un paquet livré durant ses vacances.

Mais l’habitant savait que le carton qui se trouvait entre les mains de l’inconnu était destiné à un voisin et il a immédiatement flairé l’entourloupe. L’habitant de l’immeuble est alors retourné dans son appartement pour prendre son téléphone dans le but de prendre en photo le présumé cambrioleur. Lorsqu’il est revenu, l’inconnu avait déjà filé, mais avait oublié son téléphone portable, lampe de poche allumée, sur un paquet, dans le hall d’entrée.

Alertée, la police est arrivée en quelques minutes. Et identifier le coupable a été un jeu d'enfant: «Il n’avait même pas créé de mot de passe sur son téléphone portable. Via iCloud, les policiers ont pu accéder à son nom et à ses photos», raconte l’habitant. La police cantonale bernoise ne veut pas indiquer si le cambrioleur a déjà pu être interpellé, renvoyant aux investigations en cours. Elle confirme seulement avoir trouvé sur place un téléphone portable que le malfaiteur a laissé derrière lui.