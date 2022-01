Football : Le Cameroun assure l’essentiel

Tenu en échec par le Cap-Vert (1-1), le Cameroun termine tout de même premier du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Cameroun a été tenu en échec par le Cap-Vert (1-1), mais conserve la première place de son groupe grâce au cinquième but de Vincent Aboubakar à la CAN, lundi à Yaoundé. Moins brillants offensivement que contre l’Éthiopie (4-1), les «Lions Indomptables» joueront leur 8e de finale le 24 janvier à Yaoundé, dans ce stade d’Olembé mal garni en début de match, et proche de sa jauge autorisée, 80%, au coup de sifflet final.

Aboubakar décisif

Madjer de Garry Rodrigues

Après ses deux doublés contre le Burkina-Faso (2-1) et l’Éthiopie (4-1), «Abou» avance au rythme du recordman sur une CAN, le Zaïrois Pierre Ndaye Mulamba, 9 buts en 1974, en cinq rencontres, comme Michel Platini à l’Euro-1984. Le «capi» a déjà rejoint Samuel Eto’o (5 buts en 2006 et 2008) et dépassé une autre légende des Lions Indomptables, Roger Milla (4 buts en 1986), comme Patrick Mboma en 2004.