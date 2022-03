Football : Le Cameroun coiffe l’Algérie et se qualifie pour le Mondial

Karl Toko-Ekambi a marqué à la dernière minute des prolongations et les Lions indomptables ont validé leur billet pour le Qatar, aux dépens d’Algériens inconsolables.

Folle prolongation! Un but à la dernière seconde de Karl Toko-Ekambi (120e+4) a envoyé le Cameroun à la Coupe du monde, brisant le rêve de l’Algérie (2-1 a.p.) qui pensait tenir sa place avec un but à la 118e, mardi à Blida.

En surgissant dans la surface, Toko-Ekambi, reprenant un centre de Collins Fai dévié par Mickaël Ngadeu, a trompé Raïs Mbholi et honoré le «hemle», la «grinta» à la camerounaise. Pourtant le but d’Ahmed Touba (118e), de la tête sur corner, devait signer la fin du rêve camerounais et envoyer l’Algérie au Qatar.