Football : Le Cameroun de Ngamaleu premier qualifié pour les 8es

Larges vainqueurs de l’Ethiopie (4-1), les Lions indomptables de Nicolas Moumi Ngamaleu, passeur décisif, ont validé leur ticket pour la suite de la CAN.

Le Cameroun a foudroyé une bien naïve Ethiopie (4-1), avec des doublés de Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi, pour assurer sa qualification en 8es de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), jeudi à Yaoundé.

Seule équipe du tournoi à marquer plus d'un but par match, les hôtes ont assumé leur statut de favoris. Avec 6 points, ils sont sûrs de figurer parmi les deux premiers de leur groupe ou au pire parmi les quatre meilleurs deuxièmes. Ils possèdent en outre un leader avec leur capitaine Aboubakar, très large meilleur buteur de la compétition (4 buts), son doublé de jeudi (53e, 55e) complétant ses deux penalties contre le Burkina-Faso (2-1) en match d'ouverture.

Mais leur défense est largement perfectible, et il faut tenir compte, pour juger de leur performance, de la candeur de l'adversaire, à l'image d'Aschalew Seyoum le nez dans le gazon après le crochet de Toko-Ekambi sur le quatrième but (67e).

Nouveau doublé pour Aboubakar

Le stade Paul Biya d'Olembé était très peu rempli mercredi pour voir ce spectacle, une rareté pour un pays organisateur. Pire, l'ambiance à la CAN pourrait devenir plus lourde après un échange de coups de feu à Limbé-Buea entre séparatistes de l'Ouest anglophones et militaires, mercredi.