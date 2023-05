Péry (BE): camion militaire sur flanc sur la Tranjurane

Le véhicule obstruant la chaussée, l’autoroute A16 dû être fermée dans le sens de la montée. Le trafic est dévié par le village de Péry, avec une réincorporation à la Transjurane possible à partir de La Heutte. «Ça va créer des bouchons monstrueux. En temps normal, il y a déjà beaucoup de trafic, car bon nombre de ceux qui bossent à Bienne passent par là pour rentrer à la maison. Et, en plus, il y a des travaux à Péry», s’inquiète notre témoin.

La police cantonale bernoise confirme l’accident et les embouteillages. De plus, elle indique que deux personnes qui se trouvaient à bord du camion ont été prises en charge par des ambulances et conduites dans un hôpital pour des contrôles. Quant à la cause de l’embardée, les forces de l’ordre évoquent une perte de maîtrise.