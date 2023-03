Possible inculpation : Le camp de Trump dénonce des poursuites «politiques»

«Abus de pouvoir»

La possibilité d’une inculpation de Donald Trump s’est soudainement rapprochée depuis qu’il a été invité à témoigner dans l’affaire dite «Stormy Daniels», un possible signe que l’enquête du Parquet de New York arrive à son terme. Elle concerne un paiement datant de 2016, pour acheter le silence de cette actrice pornographique sur une ancienne liaison supposée. Samedi, l’ancien président républicain, qui est de nouveau candidat pour la présidentielle de 2024, a affirmé qu’il allait être «arrêté» mardi, et a appelé ses supporteurs à «sauver l’Amérique» et à «manifester».