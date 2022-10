Jeunesse : Le camp fédéral scout a boosté la santé mentale des participants

Malgré la vie sous tente parfois spartiate et inconfortable, les participants au plus grand camp scout jamais organisé en Suisse sont repartis en meilleure santé psychique qu’ils ne sont arrivés. C’est l’une des conclusions d’une étude menée par la Haute école pédagogique (HEP) de Zurich sur 600 jeunes de 14 à 17 ans durant le camp fédéral Mova, qui a eu lieu cet été dans la Vallée de Conches, rapporte «Le Temps». «Les émotions positives ont nettement augmenté, tandis que les sentiments négatifs sont restés stables», pointe l’étude citée par le quotidien. Un chercheur se dit d’ailleurs surpris que des changements significatifs puissent être observés en seulement dix jours, et estime qu’ils sont probablement durables quand les activités de ce type sont répétées, à travers plusieurs camps par exemple.

Le renforcement de plusieurs «compétences de vie» a aussi été relevé, par exemple l’estime et le contrôle de soi, la capacité à s’imposer face aux autres par exemple pour défendre son point de vue, ou encore la volonté de s’engager pour la communauté. Les participants racontent aussi avoir appris à prendre des responsabilités, à fonctionner en groupe et proposer leur aide, à prendre soin de leur environnement, ou encore à surmonter les problèmes sereinement et y trouver des solutions. Pour le directeur de l’étude, de telles compétences sont très recherchées dans le monde professionnel. Le Mouvement scout de suisse indique réfléchir à un certificat pour faire reconnaître ces compétences auprès des recruteurs et des hautes écoles.