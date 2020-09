Lieux incompatibles avec les normes sanitaires

Par l’intermédiaire du porte-parole du Département de la formation, la directrice de l’établissement a réagi aux critiques: «Il y avait un peu plus de 50 kilomètres de marche prévus en cinq jours. Une séance d’information a eu lieu pour tous les parents. On pouvait aussi refuser d’y aller. Mais personne ne l’a fait car personne n’était inquiet.» Seulement voilà: s’ils savaient que ces jeunes de 15-16 ans devaient marcher avec un sac à dos de 8 kg à 2500 m d’altitude, les parents d’élèves étaient loin de se douter de l’absence d’hygiène. Encore moins que leurs enfants seraient rationnés jusqu’à la quantité d’eau qu’ils pouvaient boire. Même si des normes sanitaires strictes étaient censées être appliquées lors de ce «Koh-Lanta» à la montagne, les autorités scolaires admettent que «l’infrastructure des cabanes et la promiscuité des lieux rendent leur application très compliquée». Selon le porte-parole Julien Schekter, «il est très probable que, dans les prochains jours, les cabanes de montagne ne soient plus autorisées comme hébergements concernant les camps».