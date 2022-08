Sénégal : Le camp présidentiel revendique la victoire aux législatives

«Nous avons gagné 30 départements» sur les 46 que compte le Sénégal et des circonscriptions à l’étranger. «Ceci nous donne incontestablement une majorité à l’Assemblée nationale», a déclaré dimanche soir à la presse la tête de liste de la coalition présidentielle, Aminata Touré. «Nous avons donné une majorité à l’Assemblée nationale à notre président de coalition», Macky Sall, a ajouté Aminata Touré, sans donner le nombre de députés obtenus par son camp ni préciser s’il s’agit d’une majorité relative ou absolue. Elle a reconnu la défaite de sa coalition à Dakar.

La réplique à Aminata Touré n’a pas tardé du côté de l’opposition. Un responsable de la coalition dirigée par le principal opposant Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, a parlé de «vulgaire mensonge» et de «majorité préfabriquée», sur la radio privée RFM. «La cohabitation est inévitable. Vous avez perdu cette élection au niveau national. Nous ne l’accepterons pas. Cette forfaiture ne passera pas», a ajouté Barthélémy Dias, également maire de Dakar, sans donner de chiffre. L’opposition a affirmé vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président Sall, qui espère, lui, conserver une large majorité.

7 millions de Sénégalais appelés à voter

Ces législatives font figure de test après les élections locales de janvier, remportées par l’opposition dans de grandes villes de ce pays d’Afrique de l’Ouest réputé pour sa stabilité, comme Dakar, Ziguinchor (sud) et Thiès (ouest).

Les législatives, à un seul tour, visent à renouveler pour cinq ans les 165 sièges du Parlement monocaméral largement contrôlé par le camp présidentiel. Macky Sall a promis de nommer un premier ministre – poste qu’il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 – au sein de la formation victorieuse des élections. Quelque sept millions de Sénégalais étaient appelés pour ce scrutin qui s’est déroulé sans incidents majeurs, dont la participation était de 22% au niveau national dimanche à 13 h 00 (locales et GMT), selon le ministère de l’Intérieur.

«Je souhaite (…) qu’il n’y ait pas de disputes. C’est comme au football. Il faut un vainqueur et un vaincu», a déclaré Lamine Sylva, un peintre de 60 ans marié et père de famille. «J’espère que la future Assemblée sera formée de députés du pouvoir et d’une forte représentation de l’opposition pour des débats contradictoires», a dit à l’AFP El Yahya Sall, militaire à la retraite.