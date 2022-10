France : «Le campement du crack» de Paris évacué par la police

Agressions, vols et nuisances étaient dénoncées par les riverains depuis un an.

Fin des campements

Depuis une trentaine d'années

Pour le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, la problématique du crack dans la capitale figurait dans sa feuille de route confiée par le ministre de l’intérieur. Le 25 septembre, il avait promis que le site fermerait. Un an plus tôt, la préfecture de police de Paris avait décidé de déplacer sur ce site des consommateurs de crack – un dérivé fumable de la cocaïne très addictif – qui se concentrent dans le nord-est parisien depuis une trentaine d’années.

Manifestations de riverains

Leur arrivée a fortement perturbé la sécurité publique des quartiers alentour, provoquant manifestations et recours en justice pour exiger l’évacuation du campement. D’après les acteurs associatifs, entre 300 et 400 personnes la journée et 150 la nuit, dont 35 à 40% de femmes, étaient présents dans ce square. Les dealers y vendaient les cailloux (dose de crack à 10 euros) au milieu des consommateurs.

Agressions, vols, nuisances

Depuis un an, les habitants de ce quartier et de celui de la Villette à Paris n’ont eu de cesse de se plaindre des agressions, vols et autres nuisances engendrés par l’installation des consommateurs de crack. Le 24 septembre, à la date anniversaire de leur déplacement, 500 manifestants avaient défilé pour dénoncer un «laisser-faire» des autorités et exiger l’évacuation du campement.