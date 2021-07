Tourisme - Le Camping a eu la cote en Suisse durant l’été 2020

La parahôtellerie suisse a enregistré un total de 14,8 millions de nuitées en 2020. Cela représente une baisse de 11,3% par rapport à 2019. Les Suisses ont davantage séjourné sur place. La demande indigène a augmenté de 3,8%, selon les résultats définitifs publiés ce mardi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cette dernière représente 80,3% de la demande totale l’an dernier. Le nombre de nuitées de la clientèle étrangère a par contre reculé de 44,4%. Avec 2,8 millions de nuitées (–35,7% par rapport à 2019), les hôtes venus d’Europe constituent la plus grande part de la clientèle étrangère.

Le cumul des résultats de l’hôtellerie et de la parahôtellerie permet de dresser un bilan complet de l’hébergement touristique en Suisse. En 2020, 38,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans le pays, soit 31,5% de moins qu’en 2019. La clientèle indigène a généré 28,3 millions de nuitées (–3,7%), celle de l’étranger 10,3 millions (–61,9%).

Les logements de vacances exploités commercialement ont enregistré la plus grande part des nuitées de la parahôtellerie en 2020 (48,4%). Ils ont comptabilisé 7,2 millions de nuitées, soit 1,3% de plus qu’en 2019. La demande indigène a généré 5,5 millions de nuitées (+26,4% par rapport à l’année précédente), la demande étrangère 1,7 million (–42,2%). Plus de 95% des hôtes de l’étranger venaient du continent européen.