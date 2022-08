Canton de Berne : Le camping sauvage entrave la circulation des bus au lac de Brienz

Les Communes de Bönigen et Iseltwald (BE) veulent agir contre le camping sauvage au bord du lac de Brienz.

Cet été, de nombreux campings officiels aux alentours du lac de Brienz (BE) ont affiché complet. En conséquence, de nombreuses personnes ont décidé de faire du camping sauvage. Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants de Bönigen et d’Iseltwald (BE) s’indignent contre les camping-cars qui se garent quotidiennement au bord de la route ou sur les aires d’évitement entre les deux communes. «C’est aussi le cas de Lauterbrunnen à Interlaken. Tous les matins, chaque niche est occupée par des campeurs et des voitures, jusqu’à 15 heures à chaque fois, et quand je rentre chez moi, il y a encore des déchets», déplore une utilisatrice de Facebook.