Télécommunications : Le Canada bannit le géant chinois Huawei de son réseau 5G

Le Canada n’est pas le premier à pays à exclure Huawei du développement de la technologie 5G à l’intérieur de ses frontières, pour des risques d’espionnage.

La relation diplomatique entre le Canada et la Chine s’est envenimée fin 2018 avec l’arrestation de la directrice financière de Huawei et fille du fondateur du mastodonte chinois des télécoms. (Image d’illustration)

Le Canada va bannir les géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE du déploiement de son réseau 5G dans le pays après des années de tergiversation, a annoncé jeudi le gouvernement de Justin Trudeau. Cette décision, attendue depuis longtemps, avait été repoussée par le gouvernement canadien en raison des tensions diplomatiques entre Ottawa et Pékin ces dernières années.

«Nous annonçons notre intention d’interdire les produits et services Huawei et ZTE dans les systèmes de télécommunication du Canada», a déclaré lors d’une conférence de presse le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne. «Cela fait suite à un examen complet par nos agences de sécurité et en consultation avec nos alliés les plus proches», a-t-il ajouté.