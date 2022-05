Hockey sur glace: Le Canada battu, la Suisse jouera une «finale» contre l’Allemagne

Une entrée en matière désastreuse des joueurs de Claude Julien, qui ont encaissé deux buts par Markus Lauridsen (10 e ) et Peter Regin (15 e ) dans le premier tiers, a annihilé leurs chances de victoire. Si Max Comtois (23 e ) a ramené de la couleur dans les rangs canadiens, les Danois ont enfoncé le clou en troisième période, par Mathias Bau (53 e ). La réussite de Ryan Graves (57 e ) n’a servi à rien.

Avant la dernière ronde, les Canadiens pointent au quatrième rang (12 points), derrière, la Suisse (18), l’Allemagne (15) et le Danemark (12). La rencontre entre la Suisse et l’Allemagne, mardi (11 h 20), devient donc une «finale» de groupe. Derrière, le Canada jouera sa position contre la France (mardi, 19 h 20) et le Danemark contre la Slovaquie (mardi, 15 h 20).