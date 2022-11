Réchauffement climatique : Le Canada dévoile un premier plan d’adaptation climatique

Le gouvernement canadien a dévoilé jeudi sa toute première stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques, composée d’investissements et de nouvelles normes de construction afin de «protéger les collectivités et bâtir une économie forte».

En tout, 1,6 milliard de dollars canadiens (1,1 milliard de francs) seront investis, essentiellement sur cinq ans, pour aider les municipalités et cantons à financer des infrastructures publiques résistantes aux inondations ou encore pour mieux informer les Canadiens, à l’aide de nouvelles cartes de crues ou de données climatiques plus précises.

15 milliards de dégâts par an en 2030

Qualifiée de tempête la plus coûteuse à avoir frappé la région atlantique (467 millions de francs en dommages), Fiona n’est qu’un avant-goût des coûts à prévoir, estime le gouvernement, qui s’attend à ce que les dégâts causés par les catastrophes naturelles avoisinent les 15 milliards de dollars (11 milliards de francs) par an d’ici 2030.

«Ces dernières années, on a vu, et pas seulement au Canada, mais partout dans le monde, une augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements climatiques», a ajouté le ministre en citant les inondations, les feux de forêts et les vagues de chaleur qui ont touché le Canada.