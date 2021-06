Hockey sur glace - Le Canada domine les États-Unis et passe en finale

Au bord de l’élimination après ses trois défaites initiales dans le Championnat du monde à Riga, le Canada disputera dimanche la finale. La sélection à la feuille d’érable a dominé samedi les États-Unis 4-2 et affrontera le vainqueur du duel entre la Finlande et l’Allemagne, dans la soirée. C’est une sacrée revanche pour les hommes de Gerard Gallant , qui avaient été balayés 5-1 en phase de groupes par leurs voisins américains.

Les Canadiens ont pris le meilleur départ, allumant la lampe après un peu plus de deux minutes. Sean Walker a débordé sur la gauche et a mis le puck sur la cage, obligeant Cal Petersen à concéder le rebond. Brandon Pirri, qui a bien suivi, en a profité pour donner l’avantage à ses couleurs.

Les Américains, qui avaient écrasé la Slovaquie en quarts, ont pu réagir avant la première sirène grâce à Colin Blackwell, auteur de son 4e but du tournoi (1-1, 18e). Tout était donc à refaire pour les Canadiens.

Lors du deuxième tiers, la troupe de Gallant a remis l’ouvrage sur le métier et a été récompensée lorsque Andrew Mangiapane a trouvé la faille (2-1, 25e). L’attaquant des Calgary Flames, arrivé en cours de tournoi, a une nouvelle fois montré qu’il était vraiment en feu dans ce Championnat du monde. Auteur du but victorieux lors de la prolongation face à la Russie en quarts, il a inscrit à cette occasion son 10e point en six matches.