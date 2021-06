Hockey sur glace - Le Canada et la Finlande en demi-finales

Les quatre équipes qui jouaient le tour préliminaire dans le groupe B des Mondiaux en Lettonie se sont qualifiées pour les demi-finales. Après la qualification de l ’ Allemagne, au x dépen s de la Suisse, et des É tats-Unis, ce sont le Canada et la Finlande qui ont obtenu leur ticket pour le dernier carré.

La surprise est venue du Canada, quatrième du tour préliminaire, qui a sorti la Russie, première du groupe A, 2-1 ap (0-0 0-1 1-0). Battus par la Lettonie, les É tats-Unis, l ’ Allemagne et la Finlande, les Canadiens ont réussi à sortir le favori, qui n ’ avait perdu qu ’ un match jusque-là, contre la Slovaquie. C ’ est un but inscrit à la 63e, en prolongation, par Andrew Mangiapane, qui a permis aux hommes de Gerard Galland de passer.