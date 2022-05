Hockey sur glace: Le Canada et la Finlande finissent en beauté

Après ses déconvenues contre la Suisse (3-6) et le Danemark (2-3), le Canada a terminé son tour préliminaire au Mondial en Finlande par une victoire facile contre la France (7-1). Profitant de la victoire de la Slovaquie contre le Danemark dans l’après-midi, le Canada a du coup pris la troisième place du groupe et affrontera la Suède en quarts de finale, jeudi à 15 heures 20.

Face aux hommes de Philippe Bozon, les Canadiens ont pris les devants dès la première période en marquant deux fois grâce à Dylan Cozens (13e) et Max Comtois (18e). Les joueurs de Claude Julien ont appliqué le même tarif au deuxième tiers avec des réussites de Pierre-Luc Dubois (23e) et Eric O’Dell (36e). L’affaire était entendue et les Français ont encore encaissé trois buts dans l’ultime période, mais ont sauvé l’honneur grâce à Anthony Rech (49e). Les Bleus terminent sixièmes de la poule, devant le Kazakhstan et l’Italie.