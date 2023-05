Mondial de hockey: Le Canada et les Etats-Unis dans la douleur

Les États-Unis enchaînent

Après un premier tiers où les deux gardiens n'ont pas capitulé, Ronnie Attard a donné l'avantage aux Américains. Mais Samuel Soramies et Justin Schutz, à 5 secondes de la 2e sirène, ont permis aux Allemands de prendre les devants. Mais Sean Farrel et Matt Coronato ont infligé leur 3e revers consécutif à l'Allemagne, qui est désormais dos au mur. Mais après avoir rencontré la Suède, la Finlande et les États-Unis, elle devrait désormais avoir des matches plus faciles.