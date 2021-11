Intempéries : Le Canada fait appel à l’armée après de sévères inondations

L’état d’urgence a été décrété et les militaires appelés en renfort. Certaines régions ont reçu 95% de leurs pluies annuelles en 24 heures.

La province canadienne de Colombie-Britannique a déclaré mercredi, l’état d’urgence après des inondations qui ont touché plusieurs villes et ont conduit à l’évacuation de milliers de personnes, le gouvernement du Canada annonçant l’envoi de l’armée en renfort.

Le Premier ministre de Colombie-Britannique, John Horgan, a indiqué le déclenchement de l’état d’urgence, après que des pluies torrentielles tombées dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, tuant au moins une personne.

«Malheureusement, nous nous attendons à confirmer encore plus de décès dans les prochains jours», a regretté John Horgan.

Après la canicule meurtrière de cet été dans la région, John Horgan a averti que «ces événements augmentent en régularité à cause des effets du changement climatique dû à l’homme».

L’état d’urgence vise à restaurer le plus rapidement possible l’accès aux autoroutes, qui sont fermées depuis plusieurs jours, ce qui perturbe les chaînes d’approvisionnement. Ces intempéries ont également conduit à l’interruption des services ferroviaires au port de Vancouver.

Les déplacements sont déconseillés, afin de donner la priorité à l’acheminement de biens essentiels et aux services médicaux et d’urgence. Cette mesure est en vigueur pour quatorze jours et peut être prolongée.