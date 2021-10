Justice : Le Canada fait appel d’une décision pour indemniser des enfants autochtones

Les autorités canadiennes ont estimé vendredi que ces indemnisations étaient bien nécessaires, mais ont fait savoir qu’elles préféraient régler les détails dans le cadre d’un accord négocié. «Nous indemniserons les personnes lésées par les politiques de services à l’enfance et à la famille afin de réparer les torts du passé et de jeter les bases d’un avenir plus équitable et plus solide pour les enfants des Premières nations, leurs familles et leurs communautés», a indiqué sur Twitter le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.