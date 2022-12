Hockey sur glace: Le Canada quitte la Coupe Spengler par la petite porte

Vaincu par Sparta Prague (3-2) et Davos (2-1), Team Canada a éprouvé tout autant de difficultés jeudi contre les Suédois d’Örebro (3-1), alors que la qualification pour la demi-finale était en jeu. Les tenants du titre ont été menés dès la 12e minute suite à une réussite de Berglund et ont passé le reste de leur match à tenter d’arracher l’égalisation. Un deuxième but suédois, signé Oberg cette fois-ci, tombé 21 secondes après le début de la dernière période (41e, 2-0), a placé les Canadiens dans une situation encore plus inconfortable.