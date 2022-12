COP15 : Le Canada remet au pot pour faire avancer les négociations

Le Brésil est ses partenaires veulent 100 milliards des pays riches

Poids lourd du sommet, le Brésil réclame – aux côtés de l’Inde, de l’Indonésie et des pays d’Afrique, entre autres – au moins «100 milliards de dollars par an» de subventions de la part des pays riches. Soit environ dix fois les transferts actuels du Nord vers le sud pour la biodiversité. Et autant que les 100 milliards promis, mais non totalement versés, pour la lutte contre le réchauffement climatique.

L’ambition reste de sceller un accord sur la biodiversité aussi historique que celui de Paris pour le climat en 2015. Car le temps presse: 70% des écosystèmes mondiaux sont dégradés, largement à cause de l’activité humaine, plus d’un million d’espèces sont menacées de disparition sur la planète, etc. Et au-delà des implications morales, c’est toute la prospérité du monde qui est en jeu, rappellent les experts: plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et de ses services.