Hockey sur glace - Le Canada remporte son 27e titre mondial

Le Canada a remporté un 27e sacre mondial grâce à un but de l’attaquant Nick Paul en prolongation (67e, 3-2). La Finlande, titrée en 2019 contre les Canadiens, n’est pourtant pas passée bien loin de réussir à défendre son trophée.

Dos au mur en fin de troisième période, le Canada – qui s’était auparavant vu refuser un but (37e, Henrique) pour un hors - jeu alors que le score était de 1-1 – n’a toutefois pas tremblé lorsqu’il a été question d’égaliser en supériorité numérique. Les Canadiens n’ont eu besoin que de 18 secondes à 5 contre 4 pour revenir à la hauteur de la Finlande grâce à une subtile triangulation conclue par le capitaine Adam Henrique (53e, 2-2). Moins de sept minutes plus tôt, l’ancien défenseur du HC Bienne et du Lausanne HC, Petteri Lindbohm, venait de mettre la Finlande en position de remporter un deuxième titre mondial consécutif après celui de 2019 en inscrivant le 2-1 d’un tir du poignet (46e).