Scrutin - Le Canada retient son souffle à quatre jours des élections législatives

Erin O’Toole, le conservateur modéré qui bouscule Trudeau

Sur la couverture du magazine présentant son programme électoral, il pose en t-shirt noir moulant, les bras croisés et les muscles apparents. Et quand il n’est pas dans son studio virtuel à Ottawa, celui qui a pris la tête du parti conservateur il y a un an, fait campagne travers le pays, baskets aux pieds. Erin O’Toole a un an de moins que son rival Justin Trudeau, même si ses cheveux gris et son allure plus sage laissent penser le contraire. Depuis le début de la campagne, il insiste sur le renouveau qu’il représente.