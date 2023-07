Législation: Le Canada retire ses publicités de Facebook et d’Instagram

La décision de suspendre les publicités gouvernementales coûtera à Facebook et Instagram environ 10 millions de dollars canadiens (6,9 millions d’euros) par an.

Environ 7 millions d’euros de publicités par an

La décision de suspendre les publicités gouvernementales coûtera à Facebook et Instagram environ 10 millions de dollars canadiens (6,9 millions d’euros) par an, a-t-il précisé. La nouvelle loi a pour objectif de soutenir le secteur de l’information en crise au Canada, notamment en raison de la perte de revenus publicitaires. D’après le ministère du Patrimoine, plus de 450 médias canadiens ont fermé leurs portes depuis 2008.