Mondial de hockey: Le Canada réussit bien à la Suisse depuis 2017

Samedi après-midi, à Riga, se tiendra le choc du groupe B du Championnat du monde de hockey entre la Suisse et le Canada. Les deux nations sont encore invaincues dans la compétition et ce duel sonne comme une finale pour la première place. «Il reste quand même deux rencontres derrière, c’est un peu prématuré de parler d’une finale, prévient Christoph Bertschy. Mais ça sera notre plus gros match du tournoi à l’heure actuelle.»

Exploit et déception

Un an plus tard, les deux formations se retrouvent en quarts de finale à Kosice. Une réussite de Nico Hischier place les hommes de Fischer en tête (2-1). Un maigre avantage qui tiendra jusqu’à la dernière seconde et l’égalisation de Damon Severson. Mark Stone envoie ensuite la Suisse à la maison après six minutes de prolongation. «C’est un très mauvais souvenir, reconnaît Kevin Fiala, mais je préfère ne plus y penser et me focaliser sur 2023.»