Hockey sur glace: Le Canada revient de nulle part et passe en demie, pas l’Allemagne

Les deux premiers quarts de finale du Mondial en Finlande, jeudi après-midi, ont offert un match incroyable entre la Suède et le Canada. Menés 0-3, les Canadiens, qui avaient fini troisièmes du groupe de la Suisse, ont retourné la situation en quelques minutes pour finalement s’imposer en prolongation (4-3 ap).

Tout était mal parti pour les champions du monde en titre puisque après 7 minutes et 4 secondes seulement, ils avaient déjà deux longueurs de retard, suite à des buts de Carl Klingberg (2e) et William Nylander (8e). Pire, ils ont encaissé le 0-3 venu de la crosse de Max Friberg, à la 29e minute.

Fin de match folle

La mine défaite, les Suédois ont abordé la prolongation en prenant une pénalité après 25 secondes. Une erreur dont les Canadiens ont profité en marquant le but victorieux après 43 secondes grâce à Drake Batherson.

«C’est le genre de match qu’on n’oubliera jamais, quel match incroyable (...) Si on joue comme on a joué la dernière période, on se donne une très bonne chance de gagner le tournoi», a estimé le capitaine canadien Thomas Chabot.