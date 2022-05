Hockey sur glace: Le Canada se fait peur, les Tchèques se reprennent

Après 2'25'' de jeu, les Kazakhes ont trompé Logan Thompson, le gardien canadien, par la canne de Yegor Petukhov. Si Dylan Cozens a ramené les siens à égalité à la 4e, Arkadi Shestakov a remis son équipe en tête neuf minutes plus tard (13e). La surprise était de taille. Et c’est ce qui a dû réveiller les joueurs de Claude Julien.

Ils ont repris les choses en main dès la 15e en marquant le 2-2 par Brake Batherson et se sont mis à l’abri à la 18e grâce au joueur des Jets de Winnipeg, Adam Lowry. Le choc était passé et Damon Severson a confirmé cette impression en marquant le 4-2 (33e). Une petite rechute a inquiété quand Kirill Savitski a marqué le troisième but kazakh (48e), mais Cozens (52e et 60e) a, un peu, rassuré les fans canadiens.