Coronavirus

Le Canada se prépare à une deuxième vague à l’automne

Le premier ministre canadien redoute un retour du Covid-19 d’ici quelques mois. Il incite ses concitoyens à respecter les mesures.

Le premier ministre a annoncé des investissements en équipements de protection et tests de dépistage afin de «réagir rapidement et fermement si jamais il y a une éclosion dans les mois à venir».

«Même si oui, on est en train de rouvrir l'économie, il va falloir que l'on continue à prendre des mesures, de porter des masques quand on ne peut pas garder notre distance de deux mètres, faire attention aux contacts avec les autres», a-t-il expliqué lors de son point de presse quasi quotidien depuis le début de la pandémie.

Cas en baisse

En outre, la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, doit rester fermée jusqu'au 21 juillet pour tous les déplacements non essentiels. La frontière la plus longue au monde est fermée depuis le 21 mars, sauf pour le commerce des biens et des marchandises.