Hockey sur glace - Le Canada tient enfin son affiche historique en play-off

Getty Images via AFP

Pour la première fois depuis 1979, Toronto et Montréal vont s’affronter dans les play-off de la NHL! Une affiche historique entre les deux franchises les plus titrées qui a de quoi faire saliver les fans de hockey.

Entre 1918 et 1979, les deux clubs centenaires se sont affrontés 15 fois au cours des séries pour le titre, note nhl.com. Et les Canadiens se sont imposés à huit reprises. Pour des raisons de répartition géographique, les duels Maple Leafs – Canadiens étaient devenus hautement improbables du début des années 80 à la fin des années 90: les deux clubs, qui ont connu des fortunes diverses à ces époques-là, n’auraient en effet pu se rencontrer qu’au stade de la finale de la Coupe Stanley. Réunis au seins d’une même division depuis 2013, Montréal et Toronto n’ont malgré tout jamais réussi à se rencontrer lors des play-off.