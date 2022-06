Compensation : Le Canada verse 1,3 milliard de dollars à un peuple autochtone

Le gouvernement canadien va verser une compensation à une communauté autochtone, en réparation du vol d’une partie de leurs terres au début du XXe siècle.

Le Canada va verser 1,3 milliard de dollars canadiens (environ un milliard de francs) à une communauté autochtone de l’ouest du pays en réparation du vol d’une partie de leurs terres au début du XXe siècle, l’une des plus importantes compensations territoriales jamais conclues.

«Nous sommes réunis aujourd’hui pour réparer une injustice du passé», a déclaré jeudi Justin Trudeau, le premier ministre canadien, lors d’une cérémonie jeudi en Alberta (ouest) sur les terres des Siksika, qui fait partie des plus de 600 peuples amérindiens du Canada.

En 1910, le gouvernement canadien s’était emparé de près de la moitié de leurs terres pour les vendre aux colons malgré la signature d’un traité trente ans plus tôt. Selon Justin Trudeau, le Canada a agi de «façon indigne» avec cette expropriation, privant la communauté de ses «terres productives en agriculture et riches en minéraux».

«Jamais comme avant»

«Bien que ce règlement ne compense pas le passé, nous espérons que cela conduise à un avenir meilleur et plus radieux pour cette génération et celles qui viennent», a ajouté Mark Miller, le ministre des relations avec les autochtones.