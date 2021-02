L’équipe entraînée par Claude Julien est aussi l’escouade la plus productive dans le secteur offensif. Sa moyenne de buts inscrits par match: 4,4.

Augmentation de 43%

‹‹Les gens comptent plus les buts du Canadien que le nombre de cas de COVID-19. Ça fait du bien!››

Dans les colonnes du «Journal du Montréal» , Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene qui possède « La Cage » , a affirmé qu’il ne se faisait pas pour autant de souci pour son business: «On n’a pas eu de meilleures semaines depuis le début de la crise, outre celles où les salles à manger étaient ouvertes. » S’il s’attend à offrir des ailes de poulet plus souvent cette année, M. Bédard estime que moins de personnes profiteront de la promotion car ses restaurants sont fermés en raison de la pandémie de Covid-19 et que son modèle d’affaire s’est orienté vers la vente à emporter .