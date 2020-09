Changement climatique : Le Canal de Panama cherche de l’eau désespérément

Victime d’un déficit de précipitations, le Canal de Panama a besoin d’«au minimum de 1,4 milliard de mètres cubes d’eau supplémentaires» pour continuer à fonctionner.

Le plus grand défi

Les autorités panaméennes ont averti que le manque d’eau est le plus grand défi auquel est confronté le canal, qui a été contraint d’adopter des mesures palliatives. Selon le vice-président de la branche Eau et environnement du canal de Panama, Daniel Muschett, la voie navigable a parfois été contrainte à des «restrictions opérationnelles qui ont affecté le trafic et les affaires». Pour l’administrateur du Canal Ricaurte Vasquez, le projet est «fondamental» pour «sauvegarder l’avenir de (cette voie interocéanique) en tant qu’un des axes les plus importants du commerce mondial».