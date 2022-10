Etude : Le cancer touche de plus en plus les moins de 50 ans

Une étude mondiale montre que les cas de cancer sont en augmentation chez les 20-49 ans. Le phénomène est également constaté dans notre pays.

Régulièrement, des campagnes pour le dépistage du cancer du sein sont menées en Suisse. DR

Depuis les années 1990, le nombre de personnes de moins de 50 ans atteintes d’un cancer est en forte augmentation. C’est la conclusion d’une étude de l’Université de Harvard, qui a analysé les données de 44 pays. «Nous partons du principe que cette tendance va se poursuivre», a déclaré l’auteur Tomotaka Ugai dans la «NZZ am Sonntag».

Cette image est étayée par les chiffres que l’organe national d’enregistrement du cancer (ONEC) a rassemblés pour le dominical: d’année en année, de plus en plus de personnes dans la tranche d’âge de 20 à 49 ans sont diagnostiquées avec un cancer de l’intestin. Le cancer du pancréas et surtout le cancer du sein sont également diagnostiqués chez les plus jeunes. «En général, les hommes sont plus souvent atteints de cancer que les femmes.» Mais entre 20 et 49 ans, les femmes seraient toutefois nettement plus touchées. C’est ce que déclare Elisabetta Rapiti, épidémiologiste à l'Université de Genève.

L’incidence du cancer du pancréas augmente dans tous les groupes d’âge. Comme le montrent les études, dans de nombreux pays, de plus en plus de personnes de moins de 50 ans sont atteintes d’un cancer du pancréas. En Suisse aussi, les données de l’ONEC le prouvent, les chiffres augmentent chez les jeunes femmes depuis 1990. Outre l’obésité et le tabagisme, l’alcool est considéré comme un facteur de risque de cancer du pancréas, surtout chez les plus jeunes.

Le mode de vie favorise l’apparition de cancers

Selon les spécialistes, les raisons de cette augmentation sont à chercher entre autres dans l’alimentation et le mode de vie. La restauration rapide, les aliments fortement transformés, en particulier la viande, l’alcool et le tabac, favorisent la formation de cancers. L’obésité infantile entraîne également un risque accru de cancer de l’intestin. De plus, un dépistage précoce permet de détecter plus rapidement certaines tumeurs. Si depuis 2021, les autorités américaines recommandent un dépistage du cancer de l’intestin à partir de 45 ans, dans notre pays, le dépistage précoce n’est pas encore à l’ordre du jour.