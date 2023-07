Thaïlande: Le vainqueur des élections au coeur d’un nouveau coup de théâtre

La Cour constitutionnelle thaïlandaise a suspendu mercredi de son mandat de député, Pita Limjaroenrat, le jour même où le Parlement devait se prononcer sur sa nomination comme Premier ministre. Il s’agit d’un nouveau coup de théâtre dans un royaume pris dans l’engrenage de crises politiques à répétition depuis plus de vingt ans, entre les généraux au pouvoir et des jeunes générations avides de changement.

Pita s’est défendu de toute manœuvre illégale, et a rappelé que le média en question, iTV, n’émettait plus depuis 2007. Il risque un bannissement de la vie politique durant vingt ans. Cette annonce fait craindre de nouvelles protestations d’ampleur, dans un royaume où interventions de l’armée et décisions de justice ont souvent perturbé le cours de la démocratie, à l’avantage des élites conservatrices royalistes.