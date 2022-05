Un candidat d’America’s Got Talent paralysé

États-Unis : Le candidat blessé d’«America’s Got Talent» est paralysé

Victime d’une terrible chute dans la version extrême de l’émission en octobre 2021, Jonathan Goodwin a donné de ses nouvelles.

Son accident durant les répétitions d’«America’s Got Talent: Extrem» pour un numéro qu’il souhaitait présenter avait laissé craindre le pire. Jonathan Goodwin était suspendu par les pieds entre deux voitures elles-mêmes accrochées au plafond par des câbles. Un problème technique les avait fait chuter, lui et les véhicules, provoquant une explosion. Heureusement, le cascadeur s’en était sorti, mais on ignorait encore s’il souffrait de séquelles.

Le 4 mai 2022, un peu plus de six mois après l’accident et deux mois et demi après sa sortie de l’hôpital, Jonathan a donné de ses nouvelles sur Instagram. L’Américain, qui se fait appeler Daredevil (Casse-cou, en français), a révélé qu’il était paralysé. «Beaucoup de choses ont changé ces six derniers mois, mais l’amour est constant et je suis très très aimé. J’ai hâte de découvrir les prochains chapitres et d’être un modèle», a-t-il écrit en légende d’une photo de lui dans une chaise roulante avec son chien sur les genoux.

Sa compagne, l’actrice Amanda Abbington, a précisé dans le podcast «Out To Lunch with Jay Rayner» que le désormais ex-cascadeur avait perdu un rein, s’était cassé les deux omoplates et les deux jambes, avait souffert de brûlures au troisième degré et avait vu sa moëlle épinière sectionnée.