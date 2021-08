Elections allemandes : Le candidat du parti de Merkel passe à l’offensive

La CDU et son allié bavarois CSU risquent de devoir retourner dans l’opposition pour la première fois depuis 2002.

Panique

Réputé d’ordinaire pour sa modération et sa jovialité, le dirigeant de la région allemande la plus peuplée – la Rhénanie du Nord-Westphalie – n’a eu d’autre choix que de se faire violence en passant à l’offensive lors de cette joute retransmise sur la chaîne privée RTL. Il n’a ainsi pas hésité à vilipender la politique en Afghanistan de l’actuel gouvernement de coalition- pourtant dirigé par son propre parti – et dont Olaf Scholz est ministre des Finances. Le retrait précipité des forces de l’Otan du pays constitue «un désastre pour l’Occident, et également pour le gouvernement fédéral» allemand, a-t-il tancé, en tentant d’apparaître comme l’homme du changement.