Présidentielle française : Le candidat Macron s’invite dans le jeu vidéo Minecraft

L’équipe de campagne du président français qui brigue un second mandat a inauguré, mardi, dans le jeu en ligne l’univers «Macron», avec mairie virtuelle et même QG à la clé.

Dans l’univers Minecraft du candidat Macron, on peut notamment découvrir un Palais des Congrès où se tiennent les meetings.

Une mairie pour vérifier son inscription sur les listes électorales, un Palais des Congrès où se tiennent les meetings et même un QG: l’équipe de campagne du président français Emmanuel Macron, candidat à un second mandat en avril, a inauguré mardi son «univers» dans le jeu vidéo en ligne Minecraft. Extrêmement populaire, le jeu, propriété du géant Microsoft, permet notamment de construire des villes virtuelles et d’interagir entre joueurs.