Brésil : Le candidat soutenu par Lula réélu à la tête du Sénat

Rodrigo Pacheco, élu du Parti de Social Démocratique (PSD, centre), a obtenu 49 voix, contre 32 pour son adversaire Rogerio Marinho, qui était ministre du Développement régional sous le mandat de l’ex-président d’extrême droite (2019-2022). Il avait besoin de 41 voix pour être reconduit pour un nouveau mandat de deux ans. «Nous devons nous donner la main, pour que le Brésil soit pacifié et que les divergences restent sur le terrain de la politique», a déclaré Pacheco avant le vote des sénateurs.

Des députés élus pour 4 ans

Le Brésil sort d’une élection très polarisée, remportée d’une courte tête par Lula face à Jair Bolsonaro fin octobre. Mais cette jeune démocratie reste surtout traumatisée par les émeutes du 8 janvier, quand des milliers de bolsonaristes refusant d’accepter le retour de la gauche au pouvoir ont envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans la capitale: l’accès à l’Esplanade des ministères, qui mène à la Place des Trois pouvoirs, où se trouvent le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême, a été fermé au public, et la zone a été surveillée en permanence par des drones.