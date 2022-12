Commission fédérale: «Le cannabis doit être légal, mais ne doit pas être promu»

Le cannabis doit être légal, contrôlé, mais protégé des logiques du marché capitaliste. Telle est en substance l’avis de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions, qui conseille les autorités suisses, dans une prise de position publiée jeudi. Elle est d’avis «qu’une régulation du cannabis peut permettre, si elle est adéquatement conçue et mise en œuvre, de mieux gérer la question d’un point de vue de santé publique, de sécurité publique et des droits de la personne».

Ni pub ni rabais

Toutefois, pas question d’en faire un business florissant ni d’en faire la promotion. «Il n’existe aucune justification en termes de santé publique ou de sécurité publique pour promouvoir et encourager sa consommation», écrit la commission. En clair: aucune publicité, aucun prix promotionnel et aucune multiplication sauvage des points de vente.

Les experts, issus des domaines de la santé, de la prévention, de la médecine ou de la justice, disent que le cannabis doit être contrôlé: «Ceux et celles qui le consomment doivent avoir accès à des produits dûment contrôlés et dont les risques ont été évalués par un organisme indépendant.» Autrement dit, il doit être traité comme l’alcool ou le tabac, et interdit aux mineurs. «Les mineurs qui consomment du cannabis provenant de sources illégales doivent cependant pouvoir bénéficier de mesures protectrices plutôt que punitives», est-il ajouté.