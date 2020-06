Actualisé il y a 1h

Genève

Soigné avec du cannabis médical, il finit au tribunal

Un homme a été exempté de peine par le Tribunal de police. À l’AI, il soignait ses douleurs avec de la marijuana.

de Jérôme Faas

La police avait découvert trois plants de marijuana sur le balcon du prévenu. Tages-Anzeiger/Urs Jaudas

Il est de petites affaires qui permettent de humer l’époque. Ainsi, l’exemption de peine dont a bénéficié, vendredi, un prévenu de 47 ans accusé d’avoir cultivé et consommé de la marijuana est-elle révélatrice. «Ça suffit!, avait plaidé Me Saskia Ditisheim. Depuis dix ans, je me rends au tribunal pour défendre des consommateurs qui sont malades et qui utilisent le cannabis pour soulager leurs douleurs, car les effets secondaires sont bien moins lourds qu’avec ce qui existe en pharmacie. Ils ont choisi ce type de médication. Il faut arrêter de poursuivre et de harceler ces personnes. C’est un acharnement!»

Hernie discale et bypass

L’homme sur le banc des accusés est à l’assurance invalidité depuis 2005. Il souffre d’une hernie discale qui lui cause de puissants maux de dos et l’empêche de se mouvoir correctement; et un bypass perturbe son alimentation. Alors, explique-t-il, il consommait en 2019 de trois à quatre grammes par jour de marijuana, acquis auprès d’une association, l’Alternative verte, «qui milite pour une médecine naturelle, pas seulement avec le chanvre, mais aussi avec des huiles, des plantes, comme l’aloe vera. Les membres pouvaient y acheter du cannabis médical», à la condition qu’il jouissent d’un certificat établi par un médecin.

En septembre 2019, la police a perquisitionné son domicile et y a trouvé trois plants de cannabis. En octobre, il a été condamné par ordonnance pénale à une amende de 600 francs. Contestant cette peine devant le Tribunal de police, Me Saskia Ditisheim a justement brandi un certificat médical, établi jeudi, attestant que son client «présente une pathologie chronique nécessitant la prise de médicaments provoquant des nausées, qui sont atténuées par les cannabinoïdes».

Sorcellerie et homosexualité

Si, au regard de la législation actuelle, l’infraction de son client est indéniable (et admise), l’avocate juge que lui infliger une peine constituerait une sorte d’anachronisme. «En tant que juge, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, mais vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce qui se passe à Berne (ndlr: où, en décembre, le Conseil national est entré en matière quant aux essais pilotes de distribution de cannabis) et dans le monde.» Et de rappeler que la société évolue, qu’il fut un temps où l’on brûlait pour sorcellerie et où l’homosexualité, en Europe encore au XXe siècle, était pénalisée. «Et maintenant, c’est la même chose pour le cannabis médical!»