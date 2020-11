On le connaît surtout en paille pour l’été, mais le canotier est également un chapeau d’hiver. En feutre , cet accessoire rétro revient en force cette saison. Des marques comme Scotch & Soda et Ruslan Baginskiy proposent des modèles hyper mode. On l’avoue, il est moins facile à porter qu’un fedora mais il est carrément plus chic et moins encombrant ! I l a été repéré dans l e défilé Saint Laurent, collection automne-hiver 2020 (photo en tête d’article).