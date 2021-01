Des mesures plus efficaces

Le directeur Christian Dubois confirme avoir reçu cet avertissement et signale que «nous avons pris des mesures pour que ce genre d’incident ne se reproduise plus. Le plus important c'est que nos clients puissent skier et prendre du plaisir.» Denis Froidevaux admet lui aussi que le carton jaune a porté ses fruits. «La station a eu d’autres pannes depuis, mais les nouvelles mesures mises en place ont permis de mieux gérer chaque cas», salue-t-il.