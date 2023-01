VAUD : Le Canton a tué le mâle reproducteur, une association envisage des suites

Office de la chasse et de la pêche / Canton des Grisons

«C'est la troisième fois qu'un loup adulte est abattu en Suisse. Après le Valais et les Grisons, le Canton de Vaud vient de confirmer que le mâle tué par erreur, fin novembre, était le reproducteur de la meute du Marchairuz.» Le Groupe Loup Suisse (GLS) est furax. C’est en ces mots que l’association de défense des grands prédateurs du pays a réagi au communiqué des autorités vaudoises, lundi.

Les analyses ADN ont en effet révélé que le loup tué par un tir de régulation du Canton dans la nuit du 27 au 28 novembre était un mâle reproducteur de la meute du Marchairuz, dans le Jura vaudois. On savait déjà qu’il s’agissait d’un mâle adulte et non d’un jeune loup, comme le demandait la Confédération en autorisant les tirs de régulation de trois louveteaux.