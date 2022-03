Jura : Le canton accompagnera les éleveurs dans leur cohabitation avec le loup

Le Gouvernement jurassien a constitué un groupe de travail chargé d’évaluer et de proposer des mesures permettant de réduire les risques d’attaques sur le bétail par le loup, en vue d’une cohabitation durable avec le prédateur.

Dans le contexte de recolonisation de la région par le loup, un groupe de travail a été mandaté par le Gouvernement jurassien afin d’évaluer les mesures requises pour l’accompagnement des éleveurs de moutons et de chèvres.

À court terme, il s’agit de soutenir la protection des troupeaux qui ne bénéficient pas de la présence de chiens de protection. Un renforcement des barrières entourant les pâturages les plus exposés est ainsi requis, l’Etat entendant soutenir les exploitations concernées en cofinançant les frais de matériel.

Financement du matériel assuré par l’Etat… Et le WWF

Des mesures de protection prioritaires sont ainsi recommandées pour une centaine de parcelles situées dans des exploitations ovines et caprines jugées à risque ou ayant déjà subi des attaques du loup.

Ces pâturages sont principalement localisés dans les côtes du Doubs, le Vallon de Soulce et le Val Terbi. Les clôtures conventionnelles n’étant pas assez dissuasives dans ces pâturages, la présence de clôtures à 5 fils ou de filets de pâturage de 105 cm de hauteur, tous deux électrifiés est donc nécessaire.

Pour faire face aux tentatives d’intrusion du loup dans les pâturages déjà dotés de treillis métalliques, l’ajout d’un ruban électrifié dans leur tiers inférieur ainsi qu’à leur sommet est proposé. Les détails et modalités liés à la mise en œuvre de ces mesures seront prochainement communiqués aux éleveurs par la Fondation Rurale Interjurassienne.

Le financement du matériel nécessaire au renforcement de la protection de ces troupeaux sera assuré par les autorités cantonales avec le soutien financier de la Confédération et d’autres partenaires dont le WWF. Une aide en main-d’œuvre pour les travaux d’installation est également en cours de prospection. Le système d’information et d’alerte en cas d’attaques ou de présence d’un loup, déjà utilisé, sera encore amélioré, notamment en ce qui concerne l’information des événements se déroulant dans les zones limitrophes de France et des cantons voisins.