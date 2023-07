GENÈVE: Le Canton accuse la RTS de faire de la spéculation immobilière

Les 13e et 14e étages de la tour sont loués par la RTS à une entreprise active dans la communication.

Pour le Canton, trop c’est trop. La RTS est allée trop loin. Le président du Conseil d’État l’accuse, ni plus ni moins, de faire de la «spéculation immobilière». Car l’entreprise a signé un bail en février dernier avec une multinationale de la communication. Or, la RTS, au bénéfice d’un droit de superficie, doit remplir plusieurs conditions si elle veut louer ses locaux. Tout d’abord, elle ne doit pas faire de profit. Ensuite, le locataire doit exercer une activité en lien avec les médias. Et enfin, elle doit obtenir l’aval du Canton. Elle n’aurait respecté aucune de ces trois conditions.